India «kadunud Iisraeli hõim» vaevleb vägivalla küüsis

Et meiteid on tseremooniale vastu, puhkes neljapäeval osariigi pealinnas Imphalis enamusrahva ja julgeolekujõudude vahel äge kokkupõrge.

Bnei menashe suuline pärimus jutustab sajanditepikkusest eksiilist läbi Pärsia, Afganistani, Tiibeti ja Hiina. Teekonna vältel on hoitud kinni teatud juudi usutavadest, sealhulgas ümberlõikamisest.

Indias püüdsid misjonärid neid 19. sajandil kristlusesse pöörata, kuid piiblit lugedes tundsid nad ära lugusid oma enda pärimusest, mis veenis neid, et tegelikult kuuluvad nad judaismi rüppe.

Alates 1990. aastate lõpust on osa bnei menashesid kolinud ka Iisraeli, kus nad on pöördunud juudiusku ametlikult.

Hangshing, kes on ka kohaliku erakonna Kuki Rahvaliit peasekretär, rõhutas, et konflikt on etniline, mitte antisemiitlik.

«Enamik inimesi ei tea, et me üldse olemas oleme. Meid nähakse osana kuki kogukonnast,» tõi ta välja. «Võite seda kaasnevaks kahjuks nimetada.»

Samas möönis ta, et siiski on osa rahvajõuke hõikunud ka konkreetselt juudivastaseid loosungeid.

«Osa loosungeist ütleb, et me ei kuulu siia, et me oleme kadunud juudid, kes peaks tagasi Iisraeli minema,» rääkis ta.

Iisraelis baseeruva abiorganisatsiooni Degel Menashe projektijuht Isaac Thangjom ütles, et tema ühendus püüab pakkuda abi 650 kuni 700 inimesele.

«Need on inimesed, kes on kodu täielikult kaotanud, kellel pole kuhugi minna. See tähendab, nende vara on kadunud, töö kaotatud ja majad hävitatud,» ütles Manipuris sündinud, kuid nüüd Iisraelis elav Thangjom.

«Inimesed pagesid vaid seljas olnud riiete väel,» lisas 31-aastane sotsioloogiadoktorant Asaf Renthlei, kes elab naaberosariigis Mizoramis ja töötab vabatahtlikuna põgenenud hõimukaaslaste aitamiseks.

Thangjomi sõnul on tulevik sünge ja ta usub, et teisedki püüavad tulla Iisraeli.

«Viha on liiga sügavalt juurdunud,» nentis ta.