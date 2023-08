DETAILNE PLAAN ⟩ Kiiev soovib Krimmi vabastamise järel lammutada Kertši silla ja teha poolsaarest uue Ränioru

Okupeeritud poolsaare vabastamisjärgset tulevikku vaagides on Ukraina jaoks The Kyiv Posti kohaselt kesksed küsimused, mida teha nende vahepeal saabunud venelastega, kes otsustavad Krimmi jääda, kuidas käia ümber nende Ukraina kodanikega, kellel on Venemaa pass, kuidas kohelda okupatsioonivõimudega koostööle läinud inimesi ning lõpuks, kas jätta alles Kertši väina ületav Krimmi sild või mitte.