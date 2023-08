Saudi Araabia näitas Ukraina-kõnelusi võõrustades oma rahvusvahelist mõjuvõimu

Ootuspäraselt ei avaldatud lõppdeklaratsiooni, kuigi Euroopa allika sõnul lepiti kokku põhipunktides, muu hulgas selles, et «igasuguse rahulahenduse keskmes» peab olema Ukraina «territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse» austamine.

Ometi kasutas Brasiilia delegatsiooni juhtinud välispoliitika nõunik Celso Amorim oma ettevalmistatud märkusi, rõhutamaks, et «igasugused tõelised läbirääkimised peavad hõlmama kõiki osapooli», sealhulgas Venemaad.

«Kuigi Ukraina on suurim ohver, siis kui me tõesti tahame rahu, peame Moskva sellesse protsessi mingil moel kaasama.»

Prantsuse diplomaatiline allikas ütles, et samme «ühtlustatakse, et luua tingimused siduvateks läbirääkimisteks».

Allikas lisas: «Kas tänane kohtumine loob need tingimused? Ilmselgelt mitte. See on pikaajaline pingutus.»