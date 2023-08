Jaapan taunis Hiroshima aastapäeval Venemaa tuumaähvardusi

«Jaapan kui ainuke riik, kes on kannatanud sõjas aatompommirünnakute tõttu, jätkab pingutusi tuumavaba maailma nimel,» ütles Kishida Hiroshimas mälestustseremoonial.

Kishida rõhutas, et just sellepärast on vaja taastada rahvusvaheline üksmeel tuumavaba maailma saavutamiseks.