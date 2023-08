Musk lubab säutsude tõttu tööl hätta jäänutele raha õigusabiks

Varem Twitterina tuntud platvormi kasutajad, seal hulgas mitmed kuulsused ja avaliku elu tegelased on aegajalt sattunud vastuoluliste postituste tõttu bosside ebasoosingusse või läinud tööandjatega lausa tülli.

Pärast seda, kui Musk toonase Twitteri eelmise aasta oktoobris 44 miljardi dollari eest ära ostis, on selle reklaamiäri kokku kukkunud, sest platvormil suhtutakse vihakõnesse leebemalt, mistõttu on tagasi tulnud varem keelatud paremäärmuslikud kontod.

Musk on rõhutanud eesmärgina sõnavabadust, mis aga digiviha vastase keskuse (Center for Countering Digital Hate - CCDH) andmetel on toonud kaasa vihakõne lokkamise Xis.