Veebruarikuises maavärinas enim kannatada saanud Hatay provintsis on rusumäed sedavõrd kõrged, et kogu maastik näib olevat muutunud. Neid Samandağis läbi sorteeriva ekskavaatori vallandatud mürgine tolmupilv lendab nii lähedalasuvate rannaäärsete restoranide kui ka kodu kaotanud inimeste laagri kohale.

«Hunnik kujutab endast ohtu. See sisaldab asbesti ja seal on ikka veel laibad,» ütles ajalehele The Guardian Yilmaz Can, kes peab lähikonnas supirestorani. Tolm ei luba tal ka suvekuumuses akent avada.