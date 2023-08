Laevad, mis lähenesid Aleuutide saarestikule, ei sisenenud The Wall Street Journali andmeil kordagi USA territoriaalvetesse ning on praeguseks lahkunud. Neid jälgis kogu aeg neli USA hävitajat ja patrull-lennuk P-8 Poseidon.

«See on ajaloos esmakordne sündmus,» ütles ajalehele mõttekoja Heritage Foundation vanemteadur ja varasem mereväe kapten Brent Sadler. «Arvestades Ukraina sõja ja Taiwaniga seotud pingeid, on see samm väga provokatiivne.»