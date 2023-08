ÜRO rändeamet: Itaalia lähedal jäi kahe paadi uppumise järel kadunuks 30 inimest

IOM-i töötajad ütlesid pärast ellujäänutega vestlemist, et kadunud on vähemalt 30 inimest.

Agrigento politseiülem Emanuele Ricifari ütles, et põgenike vedajad pidanuks teadma, et lubatakse tormi, ja nimetas mereleminekut kuriteoks.

«Kes iganes lubas neil või sundis neid sellise ilmaga merele minema on südametunnistustea kuritegelik hullumeelne,» ütles ta Itaalia meediale, lisades, et järgmistelegi päevadele prognoosivad sünoptikud raskeid ilmaolusid. «Loodame, et nad lõpetavad. See on inimeste tapatalgutele saatmine sellise ilmaga merele.»