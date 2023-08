Kambodža kuningas määras Hun Seni poja uueks peaministriks

Kuigi Hun Sen rõhutas, et ta ei sekku oma poja tegevusse, lubas ta kambodžalastele, et jätkab domineerimist riigi poliitikas.

USA, ÜRO ja Euroopa Liit taunisid Kambodža juulikuiseid valimisi, märkides, et need ei olnud vabad ega ka ausad.

Analüütikutel on vähe usku, et Hun Manet võtab oma isast liberaalsema suuna, seda hoolimata asjaolust, et ta on hariduse saanud Suurbritannias ja USA-s.