Läti rahandusminister: makse ei tõsteta enne inflatsiooni stabiliseerumist

Ta märkis, et järgmisel aastal maksutõusu oodata ei ole.

«Järgmisel aastal seda kindlasti ei juhtu, sest inflatsioon on praegu üsna kõrge,» ütles minister.

Ašeradensi sõnul on praegu maksupoliitikas väga raske aeg, sest seda mõjutavad nii tugevad geopoliitilised tegurid kui ka majandusvapustused.

Samas märkis minister, et ei saa öelda, et makse kindlasti tõstetakse. Tema sõnul on koostatud neli maksupoliitika muutmise stsenaariumi, neist üks näeb ette senise maksupoliitika säilimise.