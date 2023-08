Iraani välisminister väisas üle pika aja Jaapanit, kõne all muu hulgas Ukraina

Kiiev teatas eelmisel kuul, et on hävitanud kümneid Iraanis valmistatud ründedroone, millega Venemaa ründas Ukrainas Odessa oblastit.

Amir-Abdollahian ütles enne kohtumist ajakirjanikele, et «me ei vali üheski sõjas poolt». Ta tõrjus ka teateid, et Iraan on varustanud Venemaad relvadega.