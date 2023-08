Keskpäeva väljakannatamatus kuumuses märkab Liibüa patrull Tuneesia piiri lähistel mustanahalist meest, kes on varisenud teadvusetult kokku punakaspruunile kõrbeliivale. Ta hingab vaevu ning piirivalvurid üritavad teda õrnalt, mõne üksiku huultele tilgutatud veepiisaga taas elule turgutada.

Mees on üks sadadest migrantidest, kes jõuavad iga päev Liibüasse, kuna Tuneesia julgeolekujõud on nad jätnud saatuse hoolde kõrbesse kahe riigi piirialal. Selleks ajaks, kui Sahara-tagusest Aafrikast pärit migrandid saabuvad Liibüa territooriumile, on nad enam kui 40-kraadises kuumuses vantsimise tõttu kurnatusest kokku kukkumas.