Brasiilia uus rahvaloendus täheldas märksa suuremat põliselanike arvu

Brasiilias käib jätkuvalt ühiskonda lõhestav arutelu riigi põliselanike maade ümber. Nimelt vaeb ülemkohus praegu niinimetatud «sajandi protsessiks» nimetatud kaasust, mille keskmes on küsimus, kas uusi põlisasukate reservaate võib luua maadele, kus põliselanike kogukondi veel polnud 1988. aastal, mil ratifitseeriti praegune põhiseadus.

Kongressi alamkoda võttis maikuus selle eelnõu vastu, eesmärgiga kirjutada see piirang seadusesse.

Ent aktivistide sõnul rikub see põlisasukate õigusi, arvestades muuhulgas ka asjaoluga, et paljusid neist aeti välja nende esivanemate maadelt, sealhulgas sõjaväelise diktatuuri ajal, mis valitses Brasiiliat 1960-ndatest kuni 1980-ndateni.

Bolsonaro survel avati kaitsealused põliselanike alad kaevandamisele ja tööstusele. Tema kohaselt kuulub reservaatidele liialt palju maad, moodustades riigi kogu territooriumist 11,6 protsenti ning see on «liiga palju maad liiga vähestele indiaanlastele».

Samas teadlased ütlevad, et põliselanikele nende maaõiguse tagamine on üks tõhusamaid viise, kuidas peatada Amazonase ja teiste vihmametsade hävitamist. Metsad on üks olulisemaid ressursse võitluses kliimamuutusega.