VENE-GRUUSIA SÕDA 15 ⟩ Gruusia-Vene sõja õppetunnid

Kuigi ametlikult peetakse Vene-Gruusia konflikti toimumise ajaks 7.–15. augustit 2008, oli tegu ühe Nõukogude Liidu lagunemise järel aset leidnud «külmutatud» konfliktiga. Nii Lõuna-Osseetias kui ka Abhaasias oli Gruusia kodusõda pidanud juba 1990ndate alguses. Tulemuseks oli nende kahe territooriumi lahkulöömine Gruusia keskvõimust ning Venemaa isevõetud rahuvalvekohustus kontrolljoontel. See aga tähendas, et mõlemad separatistlikud territooriumid langesid faktiliselt Venemaa kontrolli alla, mida Venemaa siis vajadusel ära kasutas, et Gruusiat ohjata.