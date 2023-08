Ööl vastu 23. juulit tabas Odessat taas Venemaa raketirünnak. Mitte küll esimest korda, aga väga massiliselt. Poolteist nädalat pärast rünnakut on Odessa elanikud tegevuses linna taastamisega: purunenud aknad lüüakse laudadega kinni, katused kaetakse, et vihm sügisel arhitektuurimälestisi üle ei ujutaks.

Seintele on paigutatud spetsiaalsed seadmed, mis näitavad, kas vundament on kahjustatud ja ega tugisein ei liigu, tirides kogu hoonet endaga kaasa.

23. juuli rünnaku käigus kannatas kesklinn tõsiselt, kümned hooned said kahjustada või hävisid. Linna kaitsevad Ukraina õhutõrjejõud, kuid neist ilmselgelt ei piisa. Venemaa kasutab seda sihikindlalt ära, sest Odessa juhtum on eriline. Kannatanud arhitektuurimälestistest on kuulsaimad Issanda muutmise katedraal ja Teadlaste maja.