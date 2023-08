Gruusia peaminister nimetas Venemaad sõja aastapäeval agressoriks

«Oleme teadnud pikka aega, et Venemaa oli agressor, meie teame seda ja kogu maailm teab seda,» ütles Garibašvili ajakirjanikele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles esmaspäeval, et Kiiev on Thbilisiga solidaarne ning et Venemaal tuleb oma agressiooni eest kallilt maksta.