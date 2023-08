ÜLEVAADE ⟩ Trump sipleb õiguslikes jamades

Möödunud nädalal ilmus Trump kolmandat korda nelja kuu jooksul kohtu ette, sel korral süüdistatuna katses tühistada 2020. aasta presidendivalimiste tulemused. Trump tegi kohtus lühidalt, kinnitades, et ei ole süüdi ega viibi ainete mõju all. Hiljem ajakirjanikega rääkides väitis ta, et tegu on poliitilise tagakiusamisega.

«Pole võimalustki, et ma saan Washingtonis ausa kohtupidamise,» kurtis Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, nõudes föderaalkohtu menetluse kolimist teise ringkonda. Sellega ühineb Trump ligi kolmekümne 6. jaanuari mässus süüdistatavaga, kes on palunud oma juhtumid Washingtonist mujale viia, vahendab CNN.

Niisuguse üleviimisega ei ole seni veel nõustunud ükski kohtunik – isegi mitte need, kes on Trumpi enda määratud. Apellatsiooni- ja muud kohtud on ülekaalukalt jätnud kõrgetasemelised kohtuasjad ringkondadesse, kus need on algatatud.