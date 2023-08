AASIA VAADE ⟩ India tulevikus paistab palju kahtlusi ja katsumusi

Modile on kõik lubatud. Tema sõjakalt neutraalne välispoliitika lubab tal samal ajal osta Venemaalt kütust ja sõlmida USAga uusi sõjalisi lepinguid, ilma et keegi häält tõstaks. Kõik soovivad olla sõbrad järgmise superriigiga – just selleks India end peab –, kartes, et vastasel juhul satub ühte leeri India vaenlastega.