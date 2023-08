«Selle eest muidugi aitäh, ent kui lääs suudab meile anda 50-60 kaasaegset tanki, aga Venemaal seisab ladudes veel tuhandeid tanke, siis tegelikult me saame aru, et meile antakse tanke nii palju, et me ära ei sureks,» lausus Kostenko, kes on Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) polkovnik.