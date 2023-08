Austraaliast võib saada USA hüpersooniliste rakettide katsepolügoon

USA maaväeminister Christine Wormuth ütles, et Autraalia panus kolmepoolsesse leppesse AUKUS, mille kolmas osaline on Suurbritannia, ei tarvitse alati olla dollarites.

Lepe allkirjastati 2021. aasta lõpus vastukaaluks Hiina kasvavale sõjalisele võimsusele ja mõjujõule Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Seni on AUKUS keskendunud Austraalia tuumaallveelaevadega varustamisele, kuid üha enam on hakatud pöörama tähelepanu ka kaugmaa täppistule, tehisintellekti ja hüpersooniliste relvade arendamisele.

Wormuth ütles, et Austraalia võiks olla koht, kus neid relvi katsetada.

«Üks, mida Austraalial on küllaga, on pikad vahemaad ja suhteliselt asustamata maa,» ütles minister telefoniusutluses AFPle.

Wormuth rääkis, et USAs tekib hüperhelikiirusega ja muude kaugmaa täppisrakettidega see probleem, et ei ole kohta, kus neid katsetada.

«Austraalial on ilmselgelt tohutu territoorium, kus katsetamine on pisut tehtavam –, nii et minu arvates oleks see ainulaadne asi, mille austraallased võiksid näiteks lauale tuua,» sõnas ta.

Hiina on süüdistanud AUKUSt piirkonna rahu õõnestamises, kuid Washington, Canberra ja London eitavad seda.

Kriitikud on seadnud kahtluse alla kolmiku koostöö, sest Ühendriigid on oma suuruse ja sõjalise jõu poolest domineeriv.

Wormuth ütles, et ootab väiksematelt partneritelt kaasalöömist ja oma panust.

«Mulle tundus jutust Austraalia kõrgete ametnikega, et nad ei tee seda meie rõõmustamiseks, nad ei tee seda lõbu pärast,» ütles eelmise nädalal rahvusvaheliste sõjaväeõppuste Talisman Sabre raames Austraaliat külastanud Pentagoni ametnik.