Järjekordse Vahemere laevahuku järel on kadunud 41 migranti

Kadunuks jäänud reisijate hulgas oli kolm last.

Punase Risti hinnangul on kõigi nelja tervis üldjoontes hea.

Punane Rist kinnitas, et uppumishetkel oli paadis 45 inimest ning et ükski kadunu ei ole pääsenutega suguluses.

Viimasel ajal on Vahemerel tormise ilmaga aset leidnud mitu ohvritega paadiõnnetust, milles on uppunud Euroopasse pääseda soovinud migrandid.

Pühapäeval teatas Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), et Lampedusa lähedal uppus kaks paati ja jäi kadunuks vähemalt 30 inimest.

Itaaliale kuuluv Lampedusa, mis asub Tuneesia rannikust vaid 145 kilomeetri kaugsel, on sageli esimene koht, kuhu Põhja-Aafrikast Euroopasse teel olevad migradid satuvad.

IOM-i reedel avaldatud andmetel on sel aastal Vahemere ületamise katsel surma saanud üle 1800 migrandi. Viimaste paadiõnnetuste ohvrid tõstavad hukkunure arvu pea 1900-ni.

Arv on üle kahe korra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, ütles IOM-i pressiesindaja Flavio di Giacomo, kuid lisas, et tegelikult on hukkunud ilmselt veelgi rohkem.