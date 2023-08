INTERVJUU ⟩ Poola välispoliitika ekspert: Saksamaa ootas, et Ukraina sõja kaotaks

Mõnda aega paistis, et Poola võib liialdada otsuste ja väljaütlemistega, mis puudutasid Wagneri vägede kohalolu Valgevenes. Nüüd on aga teisedki Valgevene läänenaabrid Läti ja Leedu samasuguseid samme astunud. Kas peate praeguseid meetmeid tõhusaks heidutuseks võimalike Minski provokatsioonide vastu?

Wagneri grupp ei ole sõjaline oht selle sõna klassikalises tähenduses. Siiski on provokatsioonid võimalikud. Näiteks migrantide tormijooks piirile, kus rahvamassi imbuvad ka Wagneri võitlejad; kui üks palgasõdur avab piiril tule, on Poola piirivalve sunnitud vastu tulistama. Sellised sündmused oleks kindlasti provokatiivsed.

Veel tuleb silmas pidada, et meie analüüsid Venemaa ja Valgevene käitumise kohta põhinevad loogikal, et nad käituvad mõistuspäraselt. Ehkki ma ei välistanud Venemaa sissetungi Ukrainasse, pidasin ma seda päris rumalaks sammuks, ometi see möödunud aastal juhtus.

Tähtis on seegi, et Poolas on oktoobris tulemas valimised. Arvestades poliitilisi pingeid, mis Poolas seetõttu juba üleval on, ei pruugi venelased ära öelda võimalusest provotseerida mingit sorti kaost.