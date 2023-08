Poola tõstab sõdurite arvu Valgevene piiril 10 000ni

«Me otsustasime viia sõdurid Valgevene piirile lähemale, et hirmutada agressorit, et ta ei julgeks Poolat rünnata,» ütles Błaszczak.

Valgevene eitas rikkumist ja väitis, et Poola sõjaväe- ja poliitilised juhid püüavad seesuguste süüdistustega õigustada Valgevene piirile vägede koondamist.

Poola teatas eile, et saadab idapiiri kindlustamiseks sinna veel 2000 sõdurit, sest viimastel päevadel on kasvanud Valgevenest piiri ületada üritavate migrantide arv.

Samal ajal teatas sõjavägi, et otsib piirialalt raketi küljest kadunud sütikut. Teates kinnitati, et ohtu see endast ei kujuta.