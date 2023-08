Prantsusmaa ja Mali peatasid teineteise kodanikele viisade andmise

«Praeguses tugevate piirkondlike pingete kontekstis on igasugune Malisse reisimine tugevalt mittesoovitatav. Prantsuse kodanikel Malis tuleb ilmutada suurimat valvsust,» seisab Prantsuse välisministeeriumi 7. augustil avaldatud hoiatuses.

Mali hunta teatas vastuseks, et Prantsuse kodanikele külmutatakse uute viisade andmine. Halvemaks hinnatud julgeolekuolukorra tõttu on ümber korraldatud Prantsuse saatkonna teenused, mis tähendab, et viisasid ei ole võimalik väljastada, kuni vastupidisest ei teatata, öeldakse internetis viisataotluslehel.