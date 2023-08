Yandexi kaasasutaja mõistis hukka sõja Ukrainas

«Ma olen kategooriliselt vastu Venemaa barbaarsele invasioonile Ukrainasse,» teatas Volož veebilehel The Bell ilmunud avalduses, lisades, et temas tekitab õudu ukrainlaste kodude igapäevane pommitamine.

«Ma mõistan, et ka minul on vastutus riigi tegevuse osas,» märkis Volož.

59-aastane Volož pälvis sel nädalal kriitikat pärast seda, kui oli identifitseerinud end oma isiklikul veebilehel «Kasahstanis sündinud Iisraeli tehnoloogiaettevõtjana», kes on 2015. aastast alates Iisraelis elanud.

Volož on vähemalt neljas suur Vene ärimees, kes on Kremli sõja vastu sõna võtnud. Varem on invasiooni hukka mõistnud Mihhail Fridman, Pjotr Aven ja Oleg Tinkov.