59-aastast parlamendiliiget ja endist ajakirjanikku Villavicenciot tulistati kohaliku aja järgi üleeile õhtul, kui ta lahkus pealinnas Quitos toimunud kampaaniakogunemiselt, vahendas The Guardian. Videotelt on näha, kuidas poolehoidjad ja turvamehed saadavad poliitikut ootava auto juurde, kui järsku kõlavad lasud. Sõnakalt organiseeritud kuritegevuse ja poliitikute väidetavaid sidemeid kritiseerinud Villavicencio oli varem kurtnud, et on saanud tapmisähvardusi.