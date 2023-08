Mis me siit näeme – vene okupandid on silmnähtavalt suurendanud soomustehnika kasutamist ja see peegeldub koheselt kaotatud masinate statistikas. See tähendab, et rakendatud ühikuid oli mõnevõrra rohkem. Suurtükkide arv püsib endiselt kõrge ja see tähendab, et ukrainlaste metoodiline töö vene okupantide kaudtulevõimekuse vähendamisel jätkub.