Venemaa saatis teele esimese Kuu-missiooni ligi 50 aasta jooksul

Tegemist on Venemaa uue kosmoseprogrammi esimese missiooniga. See viiakse läbi olukorras, kus Roskosmos on jäänud ilma Lääne partneritest ja pöördunud koostöösoovidega Hiina poole.

«Suurim küsimus on: kas see suudab maanduda,» ütles Jegorov AFP-le ja rõhutas, et missioon on Venemaa jaoks väga tähtis.