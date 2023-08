Briti valitsus süüdistab streikivaid arste patsientide kahjustamises

Riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) patsientidega tegeleva organisatsiooni NHS Providers peadirektor Julian Hartley ütles, et nooremarstide streigid on läinud NHS-ile maksma miljard naela.

Nooremarstid, kes ei ole juhtivad spetsialistid, kuid kel on siiski aastatepikkused kogemused, moodustavad umbes poole Ühendkuningriigi haiglaarstide arvust.

Nende viies streik algas reedel hommikul kell 7 ja on kavandatud kestma teisipäeva hommikul 7-ni.

Tervishoiuminister Steve Barclay tegi hukkamõistva avalduse arstide aadressil, kes on lükanud tagasi valitsuse pakkumise tõsta palka kuue protsendi võrra, lisades sellele ühekordse tasu 1250 naela.

Ühe Londoni kesklinna haigla ees piketeerivad arstid ütlesid aga, et neil ei ole muud valikut, ja süüdistasid valitsust läbirääkimistest keeldumises.

«Arstid töötavad väsimatult, et ootenimekirju lühendada. Valitsus on see, kes keeldub laua äärde tulemast,» ütles doktor Sumi Manirajan.