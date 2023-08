Hiinas sai mudalaviinis surma kaks ja jäi kadunuks 16 inimest

Hiinat on viimastel nädalatel nüpeldanud ajaloolisi rekordtasemeid teinud paduvihmad, mis on toonud kaasa ka ohvritega üleujutusi.

Riigi põhjaosas on tormidega seoses saanud reedese seisuga surma vähemalt 78 inimest.

Riiklik telekanal CCTV märkis, et reedel kella 18 paiku tabas piirkonda lühike ja jõuline vihmavaling, mis tekitas mägedes üleujutuse ja mudalaviini.

«Esialgne ülevaatus näitas, et praeguse seisuga on külas kaks maja minema pühitud ning kahju on saanud taristu, sealhulgas teed, sillad ja alajaamad,» seisis teadaandes.