RAINER SAKS ⟩ Ukrainal ei jätku korralikke õhutõrjevahendeid kogu riigi katmiseks

Ukrainal ei jätku korralikke õhutõrjevahendeid kogu riigi territooriumi katmiseks. Hiljuti Saksamaa poolt juurde antud kaks Patriot süsteemi laskeseadeldist on abiks, kuid sellest kaugeltki ei piisa. Viimase kuu aja raketirünnakud näitavad, et Venemaal on neid vahendeid üsnagi napilt alles jäänud ning seepärast ei ole suudetud nende rünnakutega enam Ukraina sõjalist võimet tuntuavalt mõjutada. Suur osa rakettidest on ära kulutatud lihtsalt linnade ja tsiviiltaristu pommitamiseks. Sellega aga ukrainlaste vastupanu tahet murda ei ole võimalik.

Eile toimus järjekordne droonirünnak Moskvale, seekordne plahvatus leidis aset juba kesklinnale lähemal. Vene ametnikud väidavad, et drooni võttis alla Vene õhukaitse. Ebameeldivaks Vene võimudele muudab selle kaasuse asjaolu, et droonist põhjustatud plahvatus jäi pildile ühelt sõudevõistlustelt tehtud otseülekandelt. See on kõigile nähtav kinnitus, et Vene ametnikud ei ole oma teadetes ausad ning pikapeale hakkavad sellised kaasused Venemaa elanikkonda järjest rohkem mõjutama.

Rinnetel ei ole olukord suuremas plaanis veel muutunud, kuid Ukraina pealetung lõunas on aktiviseerunud, märgib Saks.

- Svatove ja Severodonetski suunal üritab Venemaa korraldada suuremaid rünnakuid rindelõigu põhjaosas. Vene poole allikad väidavad, et on mõnes punktis oluliselt edenetud, Ukraina allikad räägivad rünnakute tõrjumisest. Võib arvata, et kohati käivad positsioonid käest kätte, aga suuremat edenemist Vene vägedel saavutada ei ole õnnestunud. Erinevad analüütikud pakuvad üsna sarnaselt, et Vene väed korraldavad siin pealetungi selleks, et kergendada oma vägede olukorda Bahmuti juures ning loodetakse, et Ukraina väejuhatus on sunnitud tooma siia suunale täiendavaid vägesid lõunast. Kui Vene armeel aga õnnestuks uuesti tungida Harkivi oblasti aladele ja hõivata mõni suurem asula, annaks see Venemaa juhtidele kindlasti poliitilist enesekindlust.

- Bahmuti juures korraldab Venemaa piirkonda toodud reservide toel suuremaid vastupealetunge ning üritab taastada viimaste nädalatega kaotatud positsioone. Võimalik, et väiksemaid positsioonimuudatusi ühte või teistpidi on toimunud, kuid üldiselt ei ole mõlema poole vägede paiknemine viimase kolme päeva jooksul muutunud

- Donetski ümbruses jätkuvad positsioonilahingud.

- Lõunarindel üritab Venemaa edutute vasturünnakutega oma positsioone hoida. Viimaste päevade jooksul on Ukraina rünnakud hakanud andma tulemusi, eelkõige Berdjanski ja Melitopoli suunal. Ukraina ei edasta oma edenemise kohta operatiivset ja täpset teavet, kuid ringelnud infobittide põhjal saab järeldada, et Urožaine (Berdjanski suund) ja Robotõne (Melitopoli suund) asulad on minemas Ukraina kontrolli alla. Lahingud mõlema asula territooriumil veel osaliselt jätkuvad, võimalik, et seal on mõned väiksemad Vene üksused ümber piiratud. See tähendab eelkõige, et Vene kaitsepositsioonid on lagunemas üsnagi olulises ulatuses ning tõenäoliselt on Vene väed kandnud märkimisväärseid kaotuseid. Mõlema asula piirkonnas olid kaitsetegevuses rakendatud tugevad üksused, keda samaväärsete reservidega on keerulisem asendada.