USA stsenaristid taasalustasid läbirääkimisi suurstuudiotega

WGA teatas oma liikmetele saadetud e-kirjas, et vastab Filmi- ja Teleprodutsentide Liidu (AMPTP) ettepanekutele järgmisel nädalal.

WGA püüdis varem pisendada ootusi, öeldes, et stuudiod näitavad jätkuvalt üles igal moel oma kavatsust jääda oma «ametiühingute-vastase käsiraamatu» juurde.

Gildi juhatus kohtus eelmise nädala reedel AMPTP tegevjuhi Carol Lombardiniga, püüdes palgaläbirääkimisi taasalustada. Kohtumisel rõhutas Lombardini stsenaristidele streigi pärast survet avaldades, et «inimesed tahavad lihtsalt tagasi tööle tulla».

«Me oleme nõus, ainult väikese märkusega, et nende tingimustega, mis on muutnud stsenaristide töö aina enam talumatuks, tuleb tegelda esimeses järjekorras,» märkis stsenaristide ametiühing läinud nädalal oma liikmeskonnale.

WGA märkis varem, et AMPTP on keeldunud tulemast vastu vähemalt viies-kuues olulises teemas ning et stuudiod peavad hõlmama oma vastuettepanekutes stsenaristide ametiühingu kogu agendat, enne kui streik saab lõppeda.