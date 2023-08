RAINER SAKS ⟩ Ukraina näitas rünnakuga, et kavatseb igal juhul Krimmi isoleerida

Detaile ja visuaale silla olukorrast avaldatud ei ole. Nähtud suured suitsusambad olid osaliselt põhjustatud rünnakust, kuid silla kaitsvad üksused käivitasid ka suitsugeneraatorid, et muuta silla kõige tundlikumate konstruktsioonide tabamine raskemaks. Sild igatahes ei saanud selliseid tabamusi, mis oleks liikluse sillal täielikult peatanud. Ukraina näitas rünnakuga, et kavatseb igal juhul Krimmi isoleerida ja kogu poolsaare territooriumi ka vabastada.

Kui vaadata viimaste kuude pilte Krimmist, kus rannas viibivad inimesed edastavad sotsiaalmeediasse Ukraina õhurünnakute tulemusi, siis Vene väejuhatusele on see kindlasti väikene väljakutse ning võiks irriteerida õhurünnakuid korraldama Ukraina rannikualadele.

Rinnetel käib kõik endistviisi edasi

- Svatove ja Severodonetski suunal ei ole Vene pealetungiüritused edu toonud. Eile Vene üksused suuremaid pealetunge ei korraldanud. Ilmselt on vaja kaotuste korvamiseks reserve juurde liigutada. Rindelõigu lõunapoolses osa käivad väiksemad vastastikused rünnakud hallis alas ning peamiselt piirdutakse suurtükitulega. Võimalik, et siit piirkonnast on ikkagi mingi osa vägesid mujale viidud, sest veel juulis üle 120 000 meheliseks hinnatud vägede grupeering piirkonnas eeldaks märksa aktiivsemat tegutsemist.

- Bahmuti juures käivad sisuliselt positsioonilahingud. Vene armee korraldab piirkonda toodud täienduse abil nüri järjekindlusega pealetunge, et kaotatud positsioone tagasi võtta, aga senini tulemused puuduvad. Ukraina väejuhatus on arvatavasti taktikalise eesmärgi sellega saavutanud.

- Donetski ümbruses jätkab Venemaa igapäevaseid pealetungikatseid Avdijivka ja Marinka eeslinnade piirkonnas, kuid vägede paiknemises muudatusi ei ole.

- Lõunarindel jätkas Ukraina oma senise edu kindlustamist ning edenes aeglaselt. Urožaine küla on ilmsesti Ukraina vägede kontrolli all ja Vene väed korraldasid eile mitmeid rünnaku katseid sealsete positsioonide taastamiseks. Muudes rünnakukoridorides on Ukraina edenemine aeglasem. Eile hävitati ka Vene armee suurem lahingmoonaladu Berdjanskis.