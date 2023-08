UKRAINA PÄEVIK 12.08: kuna edasi jõutud pole, siis tundub, et venelaste surve Kupjanski suunal on hetkel peatunud. Siiski näib, et Luhanski operatiivsuunda peab Vene väejuhatus põhiliseks hoovaks, et püüda Ukraina üksuste tähelepanu lõunarindelt kuidagi eemale meelitada. Ukrainlased on olnud seevastu edukad oma kahel peamisel rünnakusuunal Berdjanski ja Melitopoli poole.