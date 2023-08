Ukraina: Mariupoli lähedal toimus verine tulevahetus tšetšeenide ja sõjaväekomandatuuri vahel

Mariupoli linnavolikogu teatel hukkus 11. augustil Urzufis toimunud tulevahetuses vähemalt neli Vene sõjaväelast. Täna hommikul ütles Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko, et Urzufis tapeti seitse tsiviilisikut, kelle hulgas on kaks teismelist tüdrukut, neli meest ja üks naine, vahendab Meduza. Linnavolikogu Telegramikanalis avaldati video väidetava tulistamise tagajärgedest, millel on näha kahte kuuliaukudega sõidukit ja kahte surnukeha.