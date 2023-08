USA sajandi ohvriterohkeima Hawaii maastikupõlengu üle elanud naine pääses viis tundi ookeanis hulpides

Teisipäeva õhtul pimedas ja külmas vees Lahaina linna lähedal klammerdus Annelise Cochran oma naabri külge, et teda soojendada, sest mõlemad naised värisesid külmas vees ja püüdsid mürgise suitsu keskel hingata. Cochran tundis ühel hetkel, et kaotab teadvuse. «Ma ei tea, kas see oli suitsu, külma või mürgise suitsu tõttu,» ütles Cochran telefoniintervjuus The Washington Postile.