PM VARSSAVIS ⟩ Poola pealinn valmistub suurimaks sõjaväeparaadiks pärast Külma sõda

Pärast kolme aastat, mil armeepäeva paraad esmalt kaks korda pandeemia ning seejärel Ukraina sõja tõttu ära jäeti, on valimisteks valmistuv Poola valitsus taas korraldamas suurt pidupäeva paraadi Varssavis. Viimase aasta jooksul mitmeid mahukaid kaitseinvesteeringuid teinud poolakatel on see aasta võrreldes varasemaga nii mõndagi uut näidata.