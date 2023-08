Kindral Surovikin on Wagneri mässu järel endiselt koduarestis

Pärast 24. juunil toimunud Wagneri eraarmee juhi Jevgeni Prigožini lühiajalist mässu kadus avalikkuse eest kurikuulus armeekindral Surovikin. Briti luure usub, et ta kõrvaldati lõplikult pärast Prigožini mässu.

Seejärel teatati, et ta peeti kinni ja suleti eeluurimisvanglasse. Pärast ülekuulamist ta väidetavalt vabastati, kuid koju ei ole ta ei naasnud.

Möödunud kuul selgus uuriva ajakirjanduse ühingu Proekt raportist, et Surovikin on olnud mitu aastat Wagneri eraarmee auliige. Prigožiniga on kindral ammu heades suhetes, olles üks Prigožini tugevamaid toetajaid Vene relvajõududes.