Saksa rahandusminister saabus üllatusvisiidile Kiievisse

Minister märkis, et Saksamaa on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist andnud Ukrainale humanitaar-, finants- ja sõjalist abi umbes 22 miljardi euro ulatuses.

«Ukraina ei tohi seda sõda kaotada,» rõhutas Lindner. «Kõnelused Kiievis ei puuduta üksnes praegust olukorda, me vaatame ka tulevikku.»

Minister ütles, et läbirääkimised Kiievis keskenduvad võimalikele koostöövaldkondadele, muu hulgas otseinvesteeringutele ja tolliküsimustele.

Visiit leiab aset ajal, mil Saksamaa on kasvava surve all saata Kiievile kaugmaarakette Taurus, et tugevdada oma visalt edenevat vastupealetungi Vene vägede vastu.