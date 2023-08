Reznikovi sõnul leiavad Ukraina sõdurid kohati ühelt ruutkilomeetrilt kuni viis miini, mis on sinna pandud Vene vägede poolt Ukraina vastupealetungi takistamiseks.

Seetõttu on kriitilise tähtsusega, et Ukraina liitlased laiendaksid mõnede riikide poolt juba pakutavat väljaõpet miinide puhastamisel, lausus Reznikov The Guardianile antud intervjuus.