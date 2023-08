Taganev Vene armee teeb Orihhivist järgmist Bahmutit, see on järgmine Ukraina linn, mis on maapinnalt pühitud.

Tänaseks kõigile Orihhivi elanikele tuttavad FABid ja KABid on venekeelsed lühendid lennukipommidest, mida Vene lendurid linnale heidavad. FAB on vabalt langev lennukipomm. See on põhiline pomm, mida Vene lennuvägi kasutab ukrainlaste vastu.