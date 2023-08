Moldova saadab välja kümneid Vene diplomaate

«Hüvastijätust» Vene diplomaatidega teatas esmalt raadiojaama Vabadus Moldova teenistus. Märgitakse, et Chişinău kavandas seda sammu 2023. aasta juulist – siis kärpis Moldova valitsus Venemaa diplomaatilise esinduse suurust esimest korda.

Moldova välisminister Nicu Popescu ütles, et peab piirama nende inimeste arvu, kes üritavad riiki õõnestada.

«Leppisime kokku vajaduses piirata akrediteeritud Venemaa diplomaatide arvu, et Moldovasse jääks vähem seda õõnestada üritavaid inimesi,» ütles minister.

Märgitakse, et Chişinău Venemaa saatkonda akrediteeritud diplomaatide arvu vähendati 25 inimesele (varem oli neid 80). Moldova välisministeerium otsustas, et personali tuleb vähendada 15. augustiks.

Popescu ütles, et Moldova on pikka aega olnud Venemaa «vaenutegevuse sihtmärk». Moskva on viinud seal oma taolist poliitikat ellu muu hulgas diplomaatide abil.