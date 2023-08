Eilsel pressikonverentsil ütles Kariņš, et esitab taotluse tagasiastumiseks presidendile neljapäeval ega kaalu uuesti valitsusjuhi kohale asumist. Läti ajakirjanduse andmeil on tema parteis juba mitteametlikult otsustatud, et ilmselt nimetatakse järgmiseks peaministriks praegune hoolekandeminister Evika Siliņa. Varem on kõneldud võimaliku kandidaadina sellele kohale ka rahandusminister Arvils Ašeradensist.