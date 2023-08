Talibani režiim on kahe aastaga hävitanud naiste lootused ja premeerinud endisi võitlejaid

30-aastase ettevõtja Arezo Osmani esmane reaktsioon oli samuti hirm ja kurbus. «Ma ei läinud oma toast kümme päeva välja, arvates, et minu jaoks on kõik läbi ja samamoodi ka kõigi teiste afgaanide jaoks,» rääkis naine, kes asutas 2021. aastal korduvkasutatavaid hügieenisidemeid tootva firma. «Kuid kui ma läksin välja ja nägin, et inimesed jätkasid tavalist elu, andis see mulle lootust ja ma ütlesin endale, et pean samuti siia jääma.»