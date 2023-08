39-aastane mees Odessast näitas aprillis riigist lahkudes viimases kontrollpunktis ette dokumendid, mis kinnitasid, et tal on tõsine selgroovigastus, mis vabastab ta sõjaväeteenistusest ja riigist lahkumise keelust.

«Üks sõduritest ütles: «Sellele haiglale tõesti väga meeldib see diagnoos, kas pole?». Ma nägin, et nad teadsid täpselt, mis toimub, ja et see ei olnud esimene kord. Aga nad ei saanud midagi teha, nii et nad lasid mind lihtsalt läbi,» meenutab mees.