«Minu, Vene ohvitseri süüdistamine relvajõudude diskrediteerimises on mulle solvav,» ütles Kvatškov täna väljaandele Mediazona. «Relvajõude diskrediteerivad need, kes ei suuda sõda pidada,» lisas ta. «Minu arvates diskrediteerivad relvajõude järgmised isikud: Putin, Šoigu ja Gerassimov.»

74-aastane Kvatškov on harv näide Vene justiitssüsteemi repressioonidest sõjameelsete isikute vastu. Kuigi Kvatškov toetab invasiooni Ukrainasse, on ta sageli kritiseerinud Vene juhtkonda sõjalise erioperatsiooniga piirdumise eest, selle asemel et kuulutada Ukraina vastu välja täiemahuline sõda.