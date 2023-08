«Praegu on suurem surve meie sektoris üle läinud. Ei usu, et nad suudavad praegu kuskil läbi murda,» rääkis täna Postimehele Kupjanski kandis Ukraina 3. tankibrigaadi suurtükidivisjoni komandöri asetäitja Oleksii Belski.

Ukraina armee teatel pole Vene armee surve kuskil Kupjanski-Svatove rindel tulemusi andnud. Kõik märgid näitavad, et venelaste plaanitud suurem pealetung sealkandis on raugeb, sest rünnakute intensiivsus on langenud kõikjal sealkandis.