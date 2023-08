NATO peasekretäri büroo juht: võimalik lahendus Ukraina liikmesuse küsimuses on alade loovutamine

«Arvan, et lahendus võiks olla see, kui Ukraina loobub territooriumist ja saab vastutasuks NATO liikmesuse,» ütles Jenssen Norras täna hommikul julgeoleku-teemalises paneeldiskussioonis osaledes, vastuseks Norra lehe Verdens Gang ajakirjaniku küsimusele.

Ta möönas, et arutelu võimaliku sõjajärgse staatuse osas on juba käimas ning küsimusi territooriumi loovutamise kohta Venemaale tekitavad teised.

«Ma ei ütle, et see peab nii olema. Kuid see võib olla võimalik lahendus,» lisas Jenssen.

Ametniku sõnul kannab Venemaa sõjarindel tohutuid kaotusi ja tundub ebareaalne, et nad saavad endale uusi territooriume. Nüüd on pigem küsimus selles, mida Ukrainal õnnestub tagasi võtta, lisas ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ise kinnitas juulis pärast NATO tippkohtumist, et allianss esitab Ukrainale kutse liitumiseks, kui liitlased nõustuvad ja tingimused on täidetud ning liikmelisuse protsess liigub kaheastmelisest üheastmeliseks.

Vilniuse tippkohtumise kommünikee ütleb Ukraina tee kohta NATOsse järgmist: «Me toetame täielikult Ukraina õigust valida ise oma julgeolekukorraldus. Ukraina tulevik on NATOs. Me kinnitame veel kord 2008. aasta Bukaresti tippkohtumisel antud lubadust, et Ukraina saab NATO liikmeks, ning täna tunnistame, et Ukraina tee täieliku euroatlantilise integratsiooni suunas on jõudnud kaugemale vajadusest liikmesuse tegevuskava järele.»

Ukraina ametnikud mõistavad kommentaari hukka

Stoltenbergi kantselei ülema kommentaarile reageeris tuliselt Ukraina presidendi presidendi kantselei üks mõjukamaid ametnikke Mõhhailo Podoljak, kes pidas seda naeruväärseks.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak Foto: Dmitri Kotjuh