Põhja-Korea: USA sõdur tunnistas ebaseaduslikku riiki tungimist ja tahab varjupaika

Tegemist on Põhja-Korea esimese avaliku kommentaariga Travis Kingi kohta, kes ületas piiri 18. juulil ekskursiooni ajal demilitariseeritud tsooni. Tegemist on populaarse turismiobjektiga, kuhu viiakse iga päev Lõuna-Koreast ekskursioonile sadu inimesi.

«Ta väljendas ka valmisolekut taotleda varjupaika KRDV-st või kolmandast riigist, öeldes, et on Ameerika ebavõrdses ühiskonnas pettunud,» kirjutas KCNA, lisades, et valitsuse juurdlus on veel pooleli.