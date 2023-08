Ukraina julgeolekunõukogu sekretär peab NATO ametniku avaldust veidraks

Danilov märkis tele-eetris, et ükski riik pole pärast Teist maailmasõda teinud läbi selliseid katsumusi, millega Ukraina peab nüüd hakkama saama.

«Kui keegi kuskil hakkab meile soovitusi jagama, istudes Euroopa Liidu või mõne muu institutsiooni diivanitel või soojades tugitoolides, siis tahan märkida, et mitte ükski riik pole pärast Teist maailmasõda pidanud läbi tegema selliseid katsumusi,» ütles ta.

«Veel üks tegelane tegi täna meie alade kohta avalduse,» lausus Danilov.

«Minu meelest üsna kummalise. Pidage meeles, et me peame tegelema oma asjadega, peame vaenlase oma territooriumilt minema kihutama. Ja me tegeleme selle probleemiga hommikust õhtuni, 24 tundi ööpäevas.» ütles julgeolekunõukogu sekretär.

Täpsustuseks, millist avaldust ta silmas pidas, ütles Danilov, et see oli «ühe tegelase, NATO ametniku avaldus, kes ütleb, et peame kaaluma oma territooriumide loovutamise küsimust vastutasuks alliansi liikmesusele».

«Selline kummaline avaldus. Täiesti arusaamatu, milleks tehtud. Et meie närve kompida? Pole vaja. Oleme alates 24. veebruarist 2022 heas seisus,» kinnitas ta.

NATO peasekretäri kantseleiülem Stian Jenssen nimetas teisipäeval avalikul üritusel ühe võimalusena Ukraina allianssi pääsemiseks osa territooriumi loovutamist Venemaale, kirjutas Norra loetuim ajaleht Verdens Gang (VG).